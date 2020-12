Premier | Rashford all’ultimo respiro regala il secondo posto al Manchester United

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilconquista i tre punti sul Wolverhampton: una conclusione dideviata da Saiss al 93? hato la vittoria agli uomini di Solskjaer. La partita sembrava destinata a finire in parità e probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, la squadra di Nuno Espirito Santo rimane al dodicesimocon 21 punti. I Red Devils salgono in seconda piazza a quota 30, sfruttando nel migliore dei modi il pari del Leicester di ieri, il Liverpool dista due punti, ma l'undici di Klopp giocherà domani nel posticipo della sedicesima giornata per tentare l'allungo.