Premier League | manita Leeds | vince anche l’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) I risultati della 16a giornata didel. Pareggio tra Southampton e West Ham La 16a giornata diregala spettacolo e scenari inattesi. Ilè sempre più Loco come il suo condottiero Bielsa, capace di archiviare la pratica WBA con un sonoro 5-0. I neopromossi agguantano la metà di classifica approfittando dello 0-0 tra Southampton e West Ham. Impresa sfiorata dal Brighton contro, vittorioso per 1-0 grazie alla rete di Lacazette a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Balzodel Burnley contro il fanalino di coda Sheffield United, battuto 1-0. Leggi su Calcionews24.com