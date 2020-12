Premier League, Manchester Utd-Wolves 1-0: Rashford all’ultimo respiro, Red Devils secondi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Manchester United supera 1-0 il Wolverhampton e si piazza al secondo posto dietro al Liverpool.I Red Devils nella gara valida per la 16a giornata di Premier League hanno avuto la meglio sui Wolves guidati da Nuno Espirito Santo. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sono riusciti a sconfiggere di misura i gialloneri grazie a una rete siglata all'ultimo respiro da Rashford che ha sfruttato al massimo un assist di Bruno Fernandes e fulminato al 93' Rui Patricio.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8" Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IlUnited supera 1-0 il Wolverhampton e si piazza al secondo posto dietro al Liverpool.I Rednella gara valida per la 16a giornata dihanno avuto la meglio suiguidati da Nuno Espirito Santo. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sono riusciti a sconfiggere di misura i gialloneri grazie a una rete siglata all'ultimodache ha sfruttato al massimo un assist di Bruno Fernandes e fulminato al 93' Rui Patricio.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League: United all'ultimo respiro, Leeds a valanga

Rashford risolve il match tra i Red Devils e il Wolverhampton al 93', la squadra di Bielsa sbanca con una cinquina il campo del West Bromwich.

Il Covid minaccia la Premier: si valuta una sospensione di due settimane

Il Covid minaccia nuovamente la Premier League che deve far fronte alle varie positività che stanno emergendo nei vari club. I Presidenti della Premier League stanno valutando la sospensione per due ...

Rashford risolve il match tra i Red Devils e il Wolverhampton al 93', la squadra di Bielsa sbanca con una cinquina il campo del West Bromwich.Il Covid minaccia nuovamente la Premier League che deve far fronte alle varie positività che stanno emergendo nei vari club. I Presidenti della Premier League stanno valutando la sospensione per due ...