Premier League | Arsenal ok contro il Brighton | Leeds cinquina al WBA

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il successoil Chelsea, l’di Arteta conferma le buone sensazioni e batte anche ilin trasferta per 0-1. Secondo successo di fila per i Gunners che nell’impegno del 16° turno disi impongono all’Amex Stadium grazie alla rete di Lacazette, bravo a beffare il portiere sul primo palo con un destro preciso all’angolino. Regala spettacolo, invece, ildi Bielsa che in casa del West Bromwich Albion si impone per 0-5. Gara aperta dall’autorete di Sawyers, poi i gol di Alioski, Harrison e Rodrigo nel primo tempo. Chiude laRaphinha con un gran gol all’incrocio dei pali nella ripresa. Vittoria anche per il Burnley che di misura, per 1-0, batte lo Sheffield United grazie alla rete di Mee mentre termina 0-0 la sfida tra ...