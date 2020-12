Premier League, 18 positivi al Coronavirus tra il 21 e il 27 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono ben 18 i positivi al Coronavirus emersi in Premier League tra il 21 e il 27 dicembre: lo comunica la Lega in una nota ufficiale Diciotto positivi al Covid, tra giocatori e membri dello staff, nella settimana di Natale all’interno delle squadre partecipanti alla Premier League. Lo ha annunciato la federazione calcistica dopo il focolaio, di 5 unità, che ha colpito il Manchester City di Pep Guardiola il cui centro sportivo è stato chiuso. Il focolaio ha determinato il rinvio della partita contro l’Everton di Carlo Ancelotti in programma nella giornata di lunedì 28 dicembre. Dal 21 dicembre al 27 dicembre, 1.479 tesserati, tra giocatori e membri dello staff, sono stati sottoposti a test e tra questi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono ben 18 ialemersi intra il 21 e il 27: lo comunica la Lega in una nota ufficiale Diciottoal Covid, tra giocatori e membri dello staff, nella settimana di Natale all’interno delle squadre partecipanti alla. Lo ha annunciato la federazione calcistica dopo il focolaio, di 5 unità, che ha colpito il Manchester City di Pep Guardiola il cui centro sportivo è stato chiuso. Il focolaio ha determinato il rinvio della partita contro l’Everton di Carlo Ancelotti in programma nella giornata di lunedì 28. Dal 21al 27, 1.479 tesserati, tra giocatori e membri dello staff, sono stati sottoposti a test e tra questi ...

