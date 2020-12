Precipitazioni e vento forte in Campania: dalle ore 18 scatta l’allerta arancione (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attualmente in atto sull’intero territorio regionale e valevole fino alle 18 di questa sera un’allerta meteo di colore Giallo. La Protezione civile della regione Campania, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione e dell’elaborazione dei modelli matematici ha prorogato l’allerta di ulteriori 24 alzando la criticità al livello arancione per tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il Giallo. Nell’avviso, infatti, si evidenziano Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale , localmente di forte intensità e possibili raffiche di vento. Un quadro meteo che che va ad innestarsi sulle già precarie condizioni delle aree costiere, ove sussistono situazioni di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attualmente in atto sull’intero territorio regionale e valevole fino alle 18 di questa sera un’allerta meteo di colore Giallo. La Protezione civile della regione, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione e dell’elaborazione dei modelli matematici ha prorogatodi ulteriori 24 alzando la criticità al livelloper tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il Giallo. Nell’avviso, infatti, si evidenzianoanche a carattere di rovescio o temporale , localmente diintensità e possibili raffiche di. Un quadro meteo che che va ad innestarsi sulle già precarie condizioni delle aree costiere, ove sussistono situazioni di ...

Anche oggi, a Roma e nel Lazio, sono previsti temporali e acquazzoni che dureranno per tutta la giornata. Rispetto a ieri il vento dovrebbe soffiare un po’ più mite, con intensità moderate. Ma ciò che ...

Nel corso del pomeriggio di lunedì ha smesso di nevicare su tutto il territorio provinciale registrando accumuli tra i 30 cm nelle zone di fondo valle dell’Alto Garda ed i 40-60 cm nelle zone più in q ...

