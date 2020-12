Pre Monza-Salernitana | le dichiarazioni di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020) Per il preha parlato in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio, per presentare il match di mercoledi 30 dicembre alle ore 16 allo stadio Brianteo. Pre: cosa ha detto? Alla vigila della difficile trasferta di, il tecnico dei granata vuole compiere un’altra impresa dopo quella di Venezia per rimanere ancora in vetta alla classifica:”Domani andiamo ad affrontare una squadra importante che ha grandi ambizioni. Ilè una squadra attrezzata per fare bene in questo campionato. Dovevamo giocare con il rispetto che merita un avversario del genere e con la consapevolezza dei nostri mezzi”. Poi conclude:”Sarà una partita importante,servirà una prestazione da squadra. Recuperiamo ...