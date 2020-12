Posti di blocco: la segnalazione è reato? Ecco cosa si rischia (Di martedì 29 dicembre 2020) I Posti di blocco, le pattuglie della polizia e gli autovelox – si sa – costituiscono qualcosa di sgradito agli automobilisti poco avvezzi al rispetto delle regole del CdS. Ma che succede se qualcuno di questi automobilisti vede una pattuglia o un posto di blocco? può legittimamente segnalarlo ad altre persone al volante, attraverso i moderni sistemi di comunicazione a distanza, quali navigatori satellitari, clacson, lampeggianti dei fari o anche le chat per smarphone? Oppure tale condotta va contro la legge ed essere coinvolti in episodi di segnalazione di Posti di blocco può condurre alla responsabilità penale? Facciamo il punto e chiariamo che risposta può darsi, in base alla legge, al quesito citato. Se ti interessa saperne di più su cosa è ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) Idi, le pattuglie della polizia e gli autovelox – si sa – costituiscono qualdi sgradito agli automobilisti poco avvezzi al rispetto delle regole del CdS. Ma che succede se qualcuno di questi automobilisti vede una pattuglia o un posto di? può legittimamente segnalarlo ad altre persone al volante, attraverso i moderni sistemi di comunicazione a distanza, quali navigatori satellitari, clacson, lampeggianti dei fari o anche le chat per smarphone? Oppure tale condotta va contro la legge ed essere coinvolti in episodi dididipuò condurre alla responsabilità penale? Facciamo il punto e chiariamo che risposta può darsi, in base alla legge, al quesito citato. Se ti interessa saperne di più suè ...

AlexDeGerardis : Ieri, per causa di forza maggiore, ho attraversato 12 comuni, 3 province e 2 regioni per oltre 400 km in un'Italia… - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Come no: basterebbe sbattere sul naso di ME i tagli operati alla sanità dal suo governo e prima di lui, nonché i piani… - lucabrav1 : RT @ItalianPolitics: Come no: basterebbe sbattere sul naso di MR i tagli operati alla sanità dal suo governo e prima di lui, nonché i piani… - ItalianPolitics : Come no: basterebbe sbattere sul naso di MR i tagli operati alla sanità dal suo governo e prima di lui, nonché i pi… - ItalianPolitics : Come no: basterebbe sbattere sul naso di ME i tagli operati alla sanità dal suo governo e prima di lui, nonché i pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Posti blocco Coronavirus, scatta la “zona rossa” in tutta Italia. I posti di blocco a Roma: “Ecco quando… Il Fatto Quotidiano Licenziamenti A marzo milioni di posti a rischio

di Claudia Marin La fine del blocco dei licenziamenti, a inizio primavera, potrebbe portare a un crollo dell’occupazione nelle piccole e medie imprese di almeno il 10 per cento. Il che, in un Paese ch ...

Campo di Marte, è tutto pronto Domani inaugurazione del blocco A

Lucca. Mancavano i letti e ora sono arrivati. Adesso la palazzina A del Campo di Marte è pronta per accogliere 150 pazienti Covid da Lucca e da tutta la Toscana. L’ufficialità non c’è ancora ma l’inau ...

di Claudia Marin La fine del blocco dei licenziamenti, a inizio primavera, potrebbe portare a un crollo dell’occupazione nelle piccole e medie imprese di almeno il 10 per cento. Il che, in un Paese ch ...Lucca. Mancavano i letti e ora sono arrivati. Adesso la palazzina A del Campo di Marte è pronta per accogliere 150 pazienti Covid da Lucca e da tutta la Toscana. L’ufficialità non c’è ancora ma l’inau ...