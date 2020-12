Porto-Juventus | Conceicao lancia la sfida | “Volontà chiara di arricchire nostro palmarès”

(Di martedì 29 dicembre 2020)scalda i motori.Ladi proseguire il proprio cammino in Champions League superando gli ottavi di finale: è questo l'obiettivo delche, dopo aver avuto la meglio nella fase a gironi su Olympiacos e Marsiglia, dovrà affrontare lanel doppio confronto in programma tra poco meno di un mese e mezzo che decreterà chi tra le due squadre potrà accedere ai quarti di finale. Un impegno di cui l'allenatore del clubghese, Sergio, si è soffermato a parlare ai microfoni del sito ufficiale del club.“Ilè una società che ha una grande tradizione, oggi abbiamo portato dei nuovi trofei nelmuseo e laper il futuro è: vincere ancora. A gennaio il mirino sarà ...

