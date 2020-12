Polemica vaccino, Celentano le canta all’amico DeMa e si schiera con De Luca (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si placano le polemiche per il vaccino Covid effettuato dal governatore di Regione, Vincenzo De Luca, nel giorno del V-Day. Nelle ultime ore anche il celebre Adriano Celentano, amico del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato l’argomento, ancora al centro delle polemiche, difendendo però il Governatore di Regione. «Sono amico del sindaco di Napoli, De Magistris – scrive l’artista sui social – però apprezzo il gesto di De Luca nel vaccinarsi per primo. È chiaro che l’ha fatto per incoraggiarci». L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si placano le polemiche per ilCovid effettuato dal governatore di Regione, Vincenzo De, nel giorno del V-Day. Nelle ultime ore anche il celebre Adriano, amico del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato l’argomento, ancora al centro delle polemiche, difendendo però il Governatore di Regione. «Sono amico del sindaco di Napoli, De Magistris – scrive l’artista sui social – però apprezzo il gesto di Denel vaccinarsi per primo. È chiaro che l’ha fatto per incoraggiarci». L'articolo proviene da Anteprima24.it.

