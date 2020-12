Pierre Cardin, il genio visionario della moda (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi 29 Dicembre è morto all’età di 98 anni il grande genio della moda. Pierre Cardin nato con il nome di Pietro Costante Cardin, è stato uno stilista italiano naturalizzato francese. Si è sempre distinto come uno stilista eccentrico, avanguardista, futurista, elegante, visionario. Nato in Italia e cresciuto in Francia, Cardin fu tra i pochi couturier ha rappresentare il mix Francia e Italia. Pierre Cardin -photo credits:.formidablemag.comBiografia Pierre Cardin è nato il 2 luglio del 1922 a Sant’Andrea di Barbarana. La famiglia era molto facoltosa grazie a dei possedimenti di proprietà e alle attività commerciali. Successivamente con l’arrivo della Prima Guerra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi 29 Dicembre è morto all’età di 98 anni il grandenato con il nome di Pietro Costante, è stato uno stilista italiano naturalizzato francese. Si è sempre distinto come uno stilista eccentrico, avanguardista, futurista, elegante,. Nato in Italia e cresciuto in Francia,fu tra i pochi couturier ha rappresentare il mix Francia e Italia.-photo credits:.formidablemag.comBiografiaè nato il 2 luglio del 1922 a Sant’Andrea di Barbarana. La famiglia era molto facoltosa grazie a dei possedimenti di proprietà e alle attività commerciali. Successivamente con l’arrivoPrima Guerra ...

MediasetTgcom24 : Parigi: è morto lo stilista Pierre Cardin - Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - Corriere : Morto Pierre Cardin: lo stilista francese aveva 98 anni - zaza_rosa : È morto lo stilista Pierre #Cardin - Laura6976 : RT @annacz64: Il talento e il gusto non sono sufficienti, solo lo stile conta ?? Pierre Cardin #PierreCardin by Jeanloup Sieff - 1960 ?… -