Pierre Cardin era lo spirito degli anni ' 60 | avido di avvenire

(Di martedì 29 dicembre 2020) Un perenne futurista, un visionario generoso, un creatore, un attento impresario, una figura leggendaria della moda del ventesimo secolo,(all’anagrafe Pietro Costante) era nato in Italia nel 1922 a sant’Andrea di Barbarana, provincia di Treviso, da una famiglia facoltosa che, finita in povertà, si era trasferita nel centro della Francia. Da immigrato italiano “vrai macaroni“ conosce insulto e discriminazioni, “mi hanno reso ambizioso“, dirà forte più tardi. A Vichyimpara a cucire, la destinazione è Parigi. Il primo passaggio è negli atelier di Jeanne Paquin ed Elsa Schiapparelli, poi passa alla sartoria di Christian Dior, dove è assunto dalla Maison all’apice della rivoluzione del New Look. Comincia così davvero la sua singolare e sfolgorante carriera e finalmente può mettersi in proprio, ...