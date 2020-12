Pierre Cardin | chi era il celebre stilista italiano morto a 98 anni

Leggi su viagginews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Addio a, famosissimo esponente del mondo della moda che eracome pochi sanno. In vita non ha fatto solo lo. Addio a, ilnato in Italia e cresciuto sin da giovanissimo in Francia. All’anagrafe Pietro Costante, era originario della località di San Biagio di Callalta, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com