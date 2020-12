Pfizer cambia calendario Vaccino arriva stasera | domani distribuzione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Le 469.950 dosi diarriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire damattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni”. Lo comunica la struttura del Commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, specificando che “ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diversoper la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea”. Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre. Sonote oggi in Spagna più di 350mila dosi delcontro il Covid sviluppato da/BioNTech, con un ritardo di 24 ore dovuto a “un problema di ...