Perché la Luna piena di oggi è chiamata fredda

Cold Moon, così si chiama l'ultima Luna piena dell'anno. Quella del 2020 sorgerà intorno alle 16:11 del 29 dicembre. Per vederla basterà rivolgere gli occhi al cielo. Meteo permettendo, come sempre. Luna piena fredda Ogni cultura ha i suoi modi per chiamare le 12/13 Lune piene dell'anno. Nella cultura occidentale si chiamano, in ordine, Wolf Moon, Snow Moon, Worm Moon, Pink Moon, Flower Moon, Strawberry Moon, Buck Moon, Sturgeon Moon, Corn Moon, Harvest Moon, Hunter's (o Blue) Moon, Beaver Moon, mentre l'ultima prende il nome di Cold Moon, Luna fredda. Le ragioni sono ovvie: capita in dicembre, il mese in cui inizia l'inverno e il freddo – almeno nell'emisfero nord del pianeta. La si trova anche indicata come Long Night Moon, Luna della lunga notte, ...

