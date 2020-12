“Perché ho lasciato Gianluigi”. Valeria Marini vuota il sacco: tutta la verità sull’addio al fidanzato (Di martedì 29 dicembre 2020) La storia d’amore tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è finita. Al settimanale Oggi, la showgirl stellare ha raccontato cosa non ha funzionato tra di loro e i motivi della rottura. Una storia finita male, tanto che la showgirl lo ha diffidato legalmente di parlare della loro passata relazione. Una diffida arrivata a Pomeriggio 5 e letta da Barbara D’Urso: “In pratica è appena arrivata una diffida dalla signora Valeria Marini, nei confronti del signor Gianluigi Martino e della signora Emanuela Tittocchia. Dice la lettera ‘Loro hanno utilizzato il nome della mia assistita non essendone autorizzati in nessun modo. La mia assistita quindi diffida entrambi dall’usare il suo nome in tv, sul web o in qualsiasi altro mezzo divulgativo’”, ha detto la conduttrice in diretta.



