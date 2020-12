“Per sempre nel mio cuore”. Soleil Sorge, il suo primo fidanzato è morto. Ecco chi era, la foto insieme (Di martedì 29 dicembre 2020) Soleil Sorge ha partecipato nelle ultime ore a un gioco molto in voga su Instagram. Si tratta di pubblicare alcune foto salienti del proprio percorso di vita. In una di queste è tornata ad attaccare Luca Onestini, il suo ex fidanzato. Soleil ha tuonato senza se e senza ma: “Non ho mai perso tempo, al massimo ho scelto persone sbagliate con cui condividerlo”. Una sferzata giunta a corredo di uno scatto risalente ai tempi della storia con l’ex tronista bolognese. Pare evidente che tra i due i rapporti non siano buono dopo la fine della loro storia consumatasi davanti alle telecamere del GF Vip 2. In passato l’influencer 26 enne aveva attaccato Onestini dipingendolo come una persona non genuina e arrivista. Lui, dal canto suo, ha più volte replicato rigettando le accuse nei suoi confronti. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)ha partecipato nelle ultime ore a un gioco molto in voga su Instagram. Si tratta di pubblicare alcunesalienti del proprio percorso di vita. In una di queste è tornata ad attaccare Luca Onestini, il suo exha tuonato senza se e senza ma: “Non ho mai perso tempo, al massimo ho scelto persone sbagliate con cui condividerlo”. Una sferzata giunta a corredo di uno scatto risalente ai tempi della storia con l’ex tronista bolognese. Pare evidente che tra i due i rapporti non siano buono dopo la fine della loro storia consumatasi davanti alle telecamere del GF Vip 2. In passato l’influencer 26 enne aveva attaccato Onestini dipingendolo come una persona non genuina e arrivista. Lui, dal canto suo, ha più volte replicato rigettando le accuse nei suoi confronti. (Continua dopo ...

borghi_claudio : Ma tutti i fessi che oggi invadono i social (fra le risate dei media mainstream) dicendo 'Zaia vuole il passaporto… - CottarelliCPI : C’è chi propone (una provocazione?) di dare un bonus a chi si vaccina. Ma allora, sempre come provocazione, sarebbe… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - 2018Asiax : @malvaverbasco3 @assolutamente80 In verità anche io non sorrido mai nelle foto sono sempre abbastanza seria però ci… - UnoNemoNessuno : RT @PaolaTavernaM5S: Siamo vicini agli Amici Croati investiti da una forte scossa di #terremoto, che ha distrutto la città di Petrinja, fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sempre “Per sempre il tuo cuore batterà al centro di questa città”: Avellino ricorda Massimo D'Argenio ilCiriaco.it Cinghiali a spasso anche per strada: allarme sicurezza a Terni

Cinghiali nelle aree della città a confine conzone agricole e boachive ma cinghiali a spasso anche all'interno delle rotatorie o lungo le strade costringendo gli automobilisti a frenate brusche; non d ...

Motocross, Gajser: e con questo fanno quattro!

Lo sloveno della HRC reduce dal secondo titolo consecutivo MXGP, ha spiegato a moto.it alcuni retroscena dei risvolti della anomala stagione 2021 ...

Cinghiali nelle aree della città a confine conzone agricole e boachive ma cinghiali a spasso anche all'interno delle rotatorie o lungo le strade costringendo gli automobilisti a frenate brusche; non d ...Lo sloveno della HRC reduce dal secondo titolo consecutivo MXGP, ha spiegato a moto.it alcuni retroscena dei risvolti della anomala stagione 2021 ...