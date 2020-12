Per convincere gli italiani a fare il vaccino, non servono segretari di partito ma Barbara D’Urso (Di martedì 29 dicembre 2020) Durante la prima ondata dell’epidemia di Coronarivus aveva imparato «come ci si lava le mani» e lo aveva spiegato al Paese reale – odiosa espressione adatta a commentare qualunque sventura – che guarda la televisione. Adesso sarebbe opportuno che Barbara D’Urso (sì, proprio lei) inventasse un nuovo tutorial per convincere gli italiani a fare il vaccino. Almeno quella piccola (?) fetta di italiani che non vuole saperne di affidarsi alla scienza e che di sicuro non darà retta agli appelli dei segretari di partito o dei costituzionalisti, ma che magari lavora nelle Rsa. Recenti sondaggi dicono che otto connazionali su dieci sono favorevoli al vaccino anti-Covid, ma più della metà dei favorevoli non vorrebbe farlo ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Durante la prima ondata dell’epidemia di Coronarivus aveva imparato «come ci si lava le mani» e lo aveva spiegato al Paese reale – odiosa espressione adatta a commentare qualunque sventura – che guarda la televisione. Adesso sarebbe opportuno che(sì, proprio lei) inventasse un nuovo tutorial pergliil. Almeno quella piccola (?) fetta diche non vuole saperne di affidarsi alla scienza e che di sicuro non darà retta agli appelli deidio dei costituzionalisti, ma che magari lavora nelle Rsa. Recenti sondaggi dicono che otto connazionali su dieci sono favorevoli alanti-Covid, ma più della metà dei favorevoli non vorrebbe farlo ...

CarloStagnaro : Davvero, per convincere gli italiani a farsi il #vaccino, dobbiamo ricorrere al pensiero magico e alla spettacolari… - stanzaselvaggia : Antonio Tisci, direttore dell’agenzia regionale per la protezione ambientale Basilicata. È stato nominato con decre… - italyfirstnow : @laltrodiego Ahhh peccato... guarda mi stavano per convincere.... ?????? - 12qbert : @RoccoRossonero Come è facile stanarvi troll verminosi .Pensate di convincere qualcuno? Solo qualche mentecatto che… - bonaccorso_vito : RT @tdrclaudio: Salvini “non bisogna obbligare a fare vaccino bisogna informare e convincere non obbligare” Lui ci tiene ai suoi fan novax.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per convincere La lotteria del re borbone per convincere i no vax La Repubblica Dopo la neve il vento, Italia ancora sotto il maltempo

Dopo l'emergenza neve in montagna e in pianura, tocca ora alle coste, flagellate da un forte vento e dalle conseguenti mareggiate, contare i danni, soprattutto in Campania, Puglia e Lazio. Molte r ...

Pesaro, Repesa: “A Bologna per dimostrare che risultati sono frutto del lavoro e non del caso”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato la sfida di Bologna contro la squadra allenata da un ex in casa Vuelle come Al ...

Dopo l'emergenza neve in montagna e in pianura, tocca ora alle coste, flagellate da un forte vento e dalle conseguenti mareggiate, contare i danni, soprattutto in Campania, Puglia e Lazio. Molte r ...Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato la sfida di Bologna contro la squadra allenata da un ex in casa Vuelle come Al ...