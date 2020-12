Pensioni anticipate 2021 | ultime oggi 29 dicembre | quota 41 ormai sepolta?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sui social e sul nostro sito non si parla altro da giorni, la legge di bilancio non ha prodotto moltissime novità in tema di riforma, se non qualche proroga cheera nell’aria da tempo, come quella di 1 solo anno per opzione donna e ape sociale. Una piacevole novità seppur dal risultato parziale é stata quella relativa alla riapertura della nona salvaguardia degli esodati, ma solo per 2400 esclusi dalle precedenti, e la parificazione tra part time verticale e orizzontale. Ma sembra essere completamente venuto meno ogni riferimento alla41, l’uscita anticipata che permetterebbe, indipendentemente dall’età, di uscire avendo maturato 41 anni di contributi nel corso della propria vita lavorativa . Una misura tanto cara ai precoci e a quanti hanno iniziato a lavorare in giovanissima età, ma che ora sono rimasti esclusi ...