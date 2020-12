Pedemontana veneta | nuovi aiuti pubblici fino al 2059 | un progetto insostenibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’Italia delle Pedemontane autostradali o stradali che siano è in fermento finanziario. Oltre a quella(94 km di asfalto complessivi) e a quella lombarda (65 km, un po’ meno di 30 dei quali già aperti e sempre vuoti), premono lamarchigiana (5 km), quella piemontese (40,5 km), quella emiliana (5,2 km), quella laziale (7,9 km) e quella della piana calabra (22 km). Dovunque ci sia almeno una collina c’è unain attesa di essere realizzata o in attesa di automobili o Tir se realizzata. Ogniè la bella di mamma sua, verrebbe da dire. Tutte strade o autostrade “essenziali e strategiche” per lo sviluppo del territorio, secondo i promotori, che non pensano però ai fabbisogni finanziari e alla domanda del traffico – che già ora è inesistente, e dopo la pandemia lo sarà ancora di ...