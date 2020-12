(Di martedì 29 dicembre 2020) Inchiesta su una delle principali realtà che si dedicano ai. Disposto il sequestro preventivo di beni per 1,4 milioni di euro. Pranzi, viaggi e trattamenti di bellezza con i soldi pubblici

rep_parma : Peculato e reati fiscali nell'accoglienza dei migranti: ai domiciliari il capo di Svoltare onlus a Parma [aggiornam… - StraNotizie : Peculato e reati fiscali nell'accoglienza dei migranti: ai domiciliari il capo di Svoltare onlus a Parma… - cronaca_news : Peculato e reati fiscali nell'accoglienza dei migranti: ai domiciliari il capo di Svoltare onlus a Parma… - rep_parma : Peculato e reati fiscali: ai domiciliari il responsabile di Svoltare onlus a Parma [aggiornamento delle 10:01] - rep_parma : Peculato e reati fiscali: ai domiciliari il responsabile di Svoltare onlus a Parma [aggiornamento delle 09:54] -

Ultime Notizie dalla rete : Peculato reati

La Repubblica

Vota! Svoltare Onlus, il presidente ai domiciliari: le autorità di Parma indagano per peculato. Nella mattinata odierna, Ufficiali di P.G. del Gruppo della Guardia di Finanza di ...Le sue rivelazioni diedero il via alle indagini sulla sede di Cormano acquistata da Flc. Ora ha bisogno di 20 mila euro. Gli amici d’infanzia: «È un bischero finito in una storia molto più grande di l ...