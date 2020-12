Pd | Verini | ‘ricordo a Marcucci che Renzi voleva asfaltarci’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Alcuni obiettivi di Italia viva saranno certamente condivisibili, altri contrastano con quelli del Pd. Soprattutto ne ricordo uno: al momento della scissione,disse che l’obiettivo era asfaltare il Partito democratico come Macron aveva asfaltato il Partito socialista francese. Sono sicuro, ovviamente, che Andreanon si riferisse a questo, e tuttavia tra gli obiettivi difarei una bella selezione”. Lo dice Walter, deputato del Pd, in un’intervista a ‘Il Dubbio’, replicando al capogruppo del partito al Senato, Andrea, che ieri, in un’intervista, parlando di Matteoaveva affermato che “personalmente, gli auguro di raggiungere gli obiettivi che si prefigge”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.