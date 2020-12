Pd | Verini | ' ricordo a Marcucci che Renzi voleva asfaltarci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Alcuni obiettivi di Italia viva saranno certamente condivisibili, altri contrastano con quelli del Pd. Soprattutto neuno: al momento della scissione,disse che l'obiettivo era asfaltare il Partito democratico come Macron aveva asfaltato il Partito socialista francese. Sono sicuro, ovviamente, che Andreanon si riferisse a questo, e tuttavia tra gli obiettivi difarei una bella selezione". Lo dice Walter, deputato del Pd, in un'intervista a 'Il Dubbio', replicando al capogruppo del partito al Senato, Andrea, che ieri, in un'intervista, parlando di Matteoaveva affermato che "personalmente, gli auguro di raggiungere gli obiettivi che si prefigge".