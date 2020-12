Paziente positivo continuativamente per 250 giorni, muore a Genova (Di martedì 29 dicembre 2020) È risultato positivo al covid continuativamente per 250 giorni all’ospedale San Martino di Genova prima di morire. Si tratta di un Paziente immunodepresso. LEGGI ANCHE: Covid, infermiera spagnola si vaccina… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) È risultatoal covidper 250all’ospedale San Martino diprima di morire. Si tratta di unimmunodepresso. LEGGI ANCHE: Covid, infermiera spagnola si vaccina… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

HuffPostItalia : Positivo al Covid per 250 giorni, paziente muore all'ospedale di Genova - giuliog : RT @repubblica: Covid, Bassetti: 'Al policlinico San Martino morto paziente positivo per 250 giorni' - zazoomblog : Positivo al Covid per 250 giorni paziente muore allospedale di Genova - #Positivo #Covid #giorni #paziente - giuliog : RT @HuffPostItalia: Positivo al Covid per 250 giorni, paziente muore all'ospedale di Genova - rep_genova : Covid, Bassetti: 'Al policlinico San Martino morto paziente positivo per 250 giorni' [di Michela Bompani] [aggiorna… -