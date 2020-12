Paura a Roma | ciclista resta incastrato con la bici sotto l’autobus FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tantaquesta mattina a, dopo le 11, per un. L’uomo è rimastocon la suala parte anteriore deldi linea nr. 059. E’ successo in via della Sorbona, all’altezza dell’incrocio con via di Tor Vergata. Il malcapitato, fortunatamente, non è in pericolo di vista. E’ stato estratto dai Vigili del Fuoco e assicurato alle cure del 118. La viabilità è stata interdetta per diverse ore. 1 di 2 ...