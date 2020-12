Pasta fredda con tonno melanzane e cipolle

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 29 dicembre 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. dimedie 1 cipolla grande 200 gr. diaffumicato Olio extravergine d’oliva q.b. Pepe nero macinato q.b. Sale q.b. Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la. Intanto tagliate lea cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela allein padella e ...