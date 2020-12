Partorisce ma è positiva al Covid: medici la mandano a casa in isolamento. Muore a 33 anni senza aver mai visto sua figlia (Di martedì 29 dicembre 2020) È morta di Covid a 33 anni, pochi giorni dopo aver dato alla luce sua figlia, che non ha potuto conoscere. È la storia di Vanessa Cardenas Gonzalez, una delle tante, troppe, vittime dell’epidemia di coronavirus: la donna, originaria di Whittier, in California, ha scoperto di essere positiva al Covid quando ormai era agli sgoccioli della gravidanza ma è riuscita a portarla a termine dando alla luce Heaven, la sua terzogenita. Dopo il parto, i medici hanno giudicato buone le sue condizioni di salute e così l’hanno mandata a casa, con l’obbligo di stare in isolamento e non avere contatti con la neonata, per evitare il rischio di contagiarla. Improvvisamente però, Vanessa si è aggravata ed è morta 48 ore dopo il parto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) È morta dia 33, pochi giorni dopodato alla luce sua, che non ha potuto conoscere. È la storia di Vanessa Cardenas Gonzalez, una delle tante, troppe, vittime dell’epidemia di coronavirus: la donna, originaria di Whittier, in California, ha scoperto di esserealquando ormai era agli sgoccioli della gravidanza ma è riuscita a portarla a termine dando alla luce Heaven, la sua terzogenita. Dopo il parto, ihanno giudicato buone le sue condizioni di salute e così l’hanno mandata a, con l’obbligo di stare ine none contatti con la neonata, per evitare il rischio di contagiarla. Improvvisamente però, Vanessa si è aggravata ed è morta 48 ore dopo il parto a ...

