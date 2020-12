Parmigiana di melanzane: monoporzione, utile e comoda (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa ricetta di Parmigiana di melanzane monoporzione è comoda e veloce, soprattutto durante l’estate. Si può utilizzare anche come pranzo al sacco per l’ufficio o per le gite al mare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 melanzana tonda grande 70 g di prosciutto cotto 70 g di pancetta 40 g di parmigiano reggiano grattugiato 250 g di scamorza affumicata 100 ml di besciamella 10-15 pomodorini 4-5 foglioline di basilico Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per preparare la Parmigiana di melanzane monoporzione iniziate lavando e tagliando la melanzana, fate delle rondelle di circa un centimetro. Poi mettete le fettine di melanzane nello scolapasta, aggiungete il sale fino e mettete un piatto con un peso in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa ricetta didie veloce, soprattutto durante l’estate. Si può utilizzare anche come pranzo al sacco per l’ufficio o per le gite al mare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 melanzana tonda grande 70 g di prosciutto cotto 70 g di pancetta 40 g di parmigiano reggiano grattugiato 250 g di scamorza affumicata 100 ml di besciamella 10-15 pomodorini 4-5 foglioline di basilico Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per preparare ladiiniziate lavando e tagliando la melanzana, fate delle rondelle di circa un centimetro. Poi mettete le fettine dinello scolapasta, aggiungete il sale fino e mettete un piatto con un peso in ...

