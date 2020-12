Parma | nuova idea in attacco | Liverani potrebbe ritrovare Filippo Falco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) A pochi giorni dall’avvio ufficiale della sessione di calciomercato invernale, ildiprosegue con la ricerca di rinforzi in. Complice anche la questione Gervinho, chelasciare il gruppo alla volta dell’Inter o della Roma, i crociati hanno urgente bisogno di alternative di valore che possano risollevare le sorti del club. A tal proposito, è delle ultime ore la voce dell’interessamento delnei confronti di, fantasista del Lecce che ritroverebbee la possibilità di competere nella massima serie. Su di lui, tuttavia, anche l’interesse del Benevento. Calciomercato, la situazione in casaCon l’avvio del mercato invernale fissato per il 4 gennaio, il ...