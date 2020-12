Paragoni-Zelletta gate | la versione di Filip Simaz | “L’uomo che era con Natalia a Capri? Fa lo stilista | pensavo fosse gay”

chae_kiara : @sobrieti amore ma tu penso che dayane voglia 5 minuti di show? e soprattutto che li voglia utilizzando Zelletta e… - lostinthegabs : RT @MarcoMars__: Io ancora fermo a 'prima di essere Natalia Paragoni, sono la fidanzata di Andrea Zelletta' Natalia ci ha spiegato come an… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi avanza dubbi sul confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, l’ex tronista riflette… - blogtivvu : Francesco Oppini difende Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Dayane Mello? Butta fango per forza!” #GFVip - - melii_j18 : RT @RubySussex: Croccantino Zelletta:”Rosalinda è una delle poche persone che mi ha dato di più. Mi ha dato tanto” A CASA PARAGONI TUTTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragoni Zelletta

Tommaso Zorzi è un grande protagonista di questo GF Vip. Ed è per questo che i suoi pensieri non possono passare inosservati.Legnini solidale con la Croazia per il terremoto. Il Commissario per la ricostruzione del Centro Italia parla con Fabrizio Curcio ...