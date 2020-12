Paragone: “Vogliono l’ennesimo vaccino obbligatorio per fare un regalo a Big Pharma. E schiereranno l’esercito contro chi si ribellerà” (Di martedì 29 dicembre 2020) Avete parlato di eccellenze sanitarie in Calabria, avete sottolineato il sacrosanto diritto dei cittadini calabresi a godere pienamente del diritto costituzionale alla salute. Poi però, quando si è trattato di nominare l’ennesimo commissario, avete dato dimostrazione di tutto il vostro stato confusionale. Non mi metto qui a ricordare che razza di bestiario, per usare un’espressione cara a Gianpaolo Pansa, avete messo in campo e il ritardo con cui poi lo avete rimosso. Ma non è solo questo il punto. Voi parlate di rilancio della sanità e di rilancio delle professionalità. Ma qual è il profilo del commissario scelto? Un ex questore. Quindi, ricapitolando, a governare la sanità calabrese, con i poteri da commissario, c’è un poliziotto. A guidare la popolare di Bari avete messo un super poliziotto, Giovanni De gennaro. Le tensioni all’interno della ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 dicembre 2020) Avete parlato di eccellenze sanitarie in Calabria, avete sottolineato il sacrosanto diritto dei cittadini calabresi a godere pienamente del diritto costituzionale alla salute. Poi però, quando si è trattato di nominarecommissario, avete dato dimostrazione di tutto il vostro stato confusionale. Non mi metto qui a ricordare che razza di bestiario, per usare un’espressione cara a Gianpaolo Pansa, avete messo in campo e il ritardo con cui poi lo avete rimosso. Ma non è solo questo il punto. Voi parlate di rilancio della sanità e di rilancio delle professionalità. Ma qual è il profilo del commissario scelto? Un ex questore. Quindi, ricapitolando, a governare la sanità calabrese, con i poteri da commissario, c’è un poliziotto. A guidare la popolare di Bari avete messo un super poliziotto, Giovanni De gennaro. Le tensioni all’interno della ...

19561224 : Paragone in Senato - Vogliono l'ennesimo vaccino obbligatorio (29.12.20)

Grande Fratello Vip, confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

