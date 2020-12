Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Papa Francesco ha accettato le dimissioni da vescovo di Ragusa di monsignor Carmelo Cuttitta . Lo rende noto il bollettino della sala stampa del Vaticano. La Santa Sede ha nominato padre Roberto Asta già... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 dicembre 2020)hato ledadidi monsignor. Lo rende noto il bollettino della sala stampa del Vaticano. La Santa Sede ha nominato padre Roberto Asta già...

vaticannews_it : #27dicembre #PapaFrancesco all'#Angelus ha annunciato un Anno dedicato alla Famiglia #Amorislaetitia, ispirato all'… - vaticannews_it : #28dicembre Marcia della Pace virtuale di @PaxChristi #UK @CardinalNichols curare “l’ecologia della famiglia”… - caritas_milano : In questo tempo difficile,anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare,facciamo qualcosa per c… - GianfrancoB3 : 'che il mondo intero offre.. Così, la vita locale non è più veramente recettiva, non si lascia più completare dall'… - GianfrancoB3 : 'apertura all'universale, senza lasciarsi interpellare da ciò che succede altrove, senza lasciarsi arricchire da al… -