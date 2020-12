Paola Perego | le parole di addio al padre morto

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Qualche giorno fa la terribile notizia del grave lutto che ha colpito, che ha perso ilPietro,a 90 anni. La conduttrice aveva espresso tempo fa la sua preoccupazione per i genitori anziani e affetti da coronavirus e poco dopo proprio la stessaha contratto il virus. Ad ore dalla notizia arriva il suo messaggio affidato ai social per il. Il messaggio di PaoloUn lungo messaggio con una foto insieme, sorridenti: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso“, ha scritto su Instagram la conduttrice. “Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ...