Palloncini apposto dei botti di Capodanno | gli ambientalisti frenano | “Così inquiniamo i mari”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –bianchi da far volare la sera diper omaggiare le vittime del Covid ed evitare gli odiosi. Questa la proposta che circola nelle ultime ore sul web tra i cittadini di Napoli e provincia. Ma le associazioni ambientaliste: “”. “Apparentemente – spiegano gli– potrebbe sembrare lodevole ed innocua come iniziativa, anche rispettosa degli amici a 4 zampe che da sempre soffrono la notte del 31 per i, ma non lo è per chi conosce i danni che iprovocano all’ambiente ed in particolare al mare. Si tratta sempre di oggetti in plastica e, pur se biodegradabili o compostabili, per decomporsi hanno bisogno di ...