Palestrina | Lena | nell’Asl Rm 5 inizia campagna vaccinazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Oggi giornata di avvio dellavaccinale della Asl Roma 5 che, con 48 dosi, e’ partita questa mattina da”. Lo scrive in una nota Rodolfo, presidente della commissione Affari costituzionali e componente della commissione Sanita’ della Regione Lazio. “Sono stati vaccinati i ‘vaccinatori’- spiega- operatori sanitari in prima linea che a loro volta vaccineranno la popolazione. In via prioritaria, come indicato dalla Regione Lazio, si procedera’ con ulteriori operatori sanitari e socio sanitari, sia pubblici sia privati, poi con pazienti e operatori delle Rsa e di tutte le strutture socio assistenziali e sanitarie, anche private, del territorio. Proprio quei luoghi in cui il rischio di essere esposti al Covid 19, e di conseguenza di trasmetterlo, e’ piu’ elevato”. “A seguire- conclude ...