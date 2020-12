Palermo, Mirri sulle dimissioni di Di Piazza: “Non ci saranno ripercussioni sulla disponibilità economica della società” (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella serata di ieri, la notizia: Tony Di Piazza ha deciso di lasciare il Palermo.Palermo, l’italoamericano molla Mirri: Tony Di Piazza annuncia formalmente che vuole lasciareNel dettaglio, il noto imprenditore italo-americano, che detiene il 40%, ha informato i soci di aver formalizzato lo scorso 11 dicembre il recesso dalle quote di Hera Hora. La decisione è stata comunicata nel corso dell'ultimo cda.Palermo, Di Piazza scrive ai tifosi-azionisti: “Io escluso, nel club non per business ma per cuore”. La lettera integraleDi seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo Dario Mirri a proposito della scelta presa da Tony Di Piazza."Non entro nel merito dei motivi, già oggetto di ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella serata di ieri, la notizia: Tony Diha deciso di lasciare il, l’italoamericano molla: Tony Diannuncia formalmente che vuole lasciareNel dettaglio, il noto imprenditore italo-americano, che detiene il 40%, ha informato i soci di aver formalizzato lo scorso 11 dicembre il recesso dalle quote di Hera Hora. La decisione è stata comunicata nel corso dell'ultimo cda., Discrive ai tifosi-azionisti: “Io escluso, nel club non per business ma per cuore”. La lettera integraleDi seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente delDarioa propositoscelta presa da Tony Di."Non entro nel merito dei motivi, già oggetto di ...

