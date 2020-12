Palermo | l’italoamericano molla Mirri | Tony Di Piazza annuncia formalmente che vuole lasciare

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020)Dilascia il.Cavese, l’exCampilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroL'imprenditore italo-americano che detiene il 40% delle quote del club di Viale del Fante a fine maggio aveva rinunciato alla carica di vice-presidente dopo alcuni dissidi con il presidente Dario. Non andrà via da un giorno ad un altro lasciando ilnei guai, maDi, che con Darioha fondato il nuovo, ha deciso di uscire dalla società dopo poco più di un anno e mezzo, e l’ha formalizzato in questi giorni, durante la pausa di Natale. Le frizioni tra i due che portarono alla rinuncia al ruolo di vice presidente dell’imprenditore di New York, hanno avuto il naturale epilogo ...