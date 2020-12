Pagani e Pirelli - Covid | una Zonda nella notte di Milano invita alla resistenza - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 dicembre 2020) Unadeserta, frutto di unadi coprifuoco in periodo di pandemia. Nell'insolito silenzio delle vie del centro i dodici cilindri di unasi fanno sentire in lontananza, senza eccessi, mentre l'arancione della carrozzeria porta un tocco di colore in città, nei sogni di una bambina. Così lae lahanno deciso di lanciare il loro messaggio di speranza di fine anno: L'immaginazione e la determinazione ci tengono in movimento. Sono i sognatori a muovere il mondo. Le due aziende italiane hanno realizzato questo filmato per incoraggiare gli appassionati a continuare a sognare anche in un momento così difficile. Buona visione.