Pagamenti online, dal 31 dicembre servirà la SCA: cos’è e cosa cambia (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal 31 dicembre entra in vigora la SCA, Strong Customer Authentication, per rendere più sicuri i vari Pagamenti online: scopriamone di più Dal 31 dicembre prossimo, per i Pagamenti online, ci sarà bisogno della Strong Customer Authentication. Si tratta sostanzialmente di un secondo fattore di autenticazione per l’autorizzazione a procedere con l’acquisto. L’iniziativa, in primis, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal 31entra in vigora la SCA, Strong Customer Authentication, per rendere più sicuri i vari: scopriamone di più Dal 31prossimo, per i, ci sarà bisogno della Strong Customer Authentication. Si tratta sostanzialmente di un secondo fattore di autenticazione per l’autorizzazione a procedere con l’acquisto. L’iniziativa, in primis, L'articolo proviene da Inews.it.

maha61483365 : @Napolentone1 @DiReddito Se ti clonano la sim tutti i servizi abbinati al numero potranno essere utilizzati, come p… - LauraCastagnol3 : @WebPoste Salve, ho un problema con i pagamenti online con le carte Postepay, al momento del pagamento viene scritt… - Asgard_Hydra : Dal 2021 pagamenti online più sicuri: ma non tutte le aziende sono pronte - goldenjoe75 : Dal 2021 pagamenti online più sicuri: ma non tutte le aziende sono pronte - fisco24_info : Ant Group, lo scontro con Pechino è costato 150 miliardi: Secondo le stime degli analisti il valore della società d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti online Dal 2021 pagamenti online più sicuri: ma non tutte le aziende sono pronte Wired Italia