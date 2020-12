Oroscopo 2021: gli astrologi tornano alla carica, le previsioni di Branko, Fox e Simon (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2021 è ormai alle porte e, tra febbrile eccitazione ed un po’ di apprensione, sono molti coloro che si chiedono se il prossimo anno permetterà di avere qualche carta in più da giocarsi rispetto ad un 2020 che per molti è stato difficile e deludente (se non, per alcuni, drammatico). Gli astrologi, nel 2020, hanno per lo più mantenuto un basso profilo: proporre l’Oroscopo in tempo di pandemia è sembrato ad alcuni, soprattutto in certi momenti, un’idea da scartare. Con l’arrivo del nuovo anno, i pezzi grossi delle stelle hanno deciso di tornare alla carica, ed hanno raccontato come se la caveranno i segni nel 2021. Ariete, opportunità e nuove fondamenta Per l’ariete è giunto il momento di mettere gli ultimi 3 anni in soffitta e prepararsi a una fase migliore: Paolo Fox ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilè ormai alle porte e, tra febbrile eccitazione ed un po’ di apprensione, sono molti coloro che si chiedono se il prossimo anno permetterà di avere qualche carta in più da giocarsi rispetto ad un 2020 che per molti è stato difficile e deludente (se non, per alcuni, drammatico). Gli, nel 2020, hanno per lo più mantenuto un basso profilo: proporre l’in tempo di pandemia è sembrato ad alcuni, soprattutto in certi momenti, un’idea da scartare. Con l’arrivo del nuovo anno, i pezzi grossi delle stelle hanno deciso di tornare, ed hanno raccontato come se la caveranno i segni nel. Ariete, opportunità e nuove fondamenta Per l’ariete è giunto il momento di mettere gli ultimi 3 anni in soffitta e prepararsi a una fase migliore: Paolo Fox ...

