Operatori sanitari no-vax, Ricciardi: 'Se necessario bisognerà obbligarli al vaccino' (Di martedì 29 dicembre 2020) Il consulente del Ministro della Salute Walter Ricciardi riguardo la questione degli Operatori sanitari che rifiutano il vaccino ha dichiarato che "occorre perseguire la strada dell'obbligo morale e ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Il consulente del Ministro della Salute Walterriguardo la questione degliche rifiutano ilha dichiarato che "occorre perseguire la strada dell'obbligo morale e ...

myrtamerlino : Potrei comprendere, a fatica, che 4 amici al bar non credano o siano dubbiosi sul #vaccinoCovid, ma sentire alcuni… - GiuseppeConteIT : Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operator… - MinisteroSalute : Questa mattina all'@INMISpallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi operatori sanitari. Inizia una nuova fase… - polato_maurizio : RT @myrtamerlino: Potrei comprendere, a fatica, che 4 amici al bar non credano o siano dubbiosi sul #vaccinoCovid, ma sentire alcuni medici… - john__pemberton : @luiscervellin no, la prima fase devono vaccinarsi operatori sanitari, secondo punto la sua dose doveva essere di u… -