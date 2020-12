Omovies Film Festival 2020, concorso di cinema Lgbt “Q”: 63 opere in gara. Gran Gala in onda su Piuenne (Di martedì 29 dicembre 2020) Numeri straordinari per la 13esima edizione dell’Omovies Film Festival, concorso internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning promosso dall’Associazione i Ken Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona, che ha raggiunto centinaia di migliaia di appassionati di cinema grazie alla sua programmazione di pellicole nella cinema Room del portale www.Omovies.it e sui social network dedicati. Mercoledì 30 dicembre verranno consegnati i premi ai vincitori durante il Gran Gala condotto da Priscilla – Queen of Mykonos e dall’attrice Maria Bolignano, in onda alle ore 21.10 su Piuenne (canale 17 dgt). Le 63 opere selezionate, provenienti da 16 nazioni, si ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Numeri straordinari per la 13esima edizione dell’internazionale diomosessuale, transgender e questioning promosso dall’Associazione i Ken Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona, che ha raggiunto centinaia di migliaia di appassionati digrazie alla sua programmazione di pellicole nellaRoom del portale www..it e sui social network dedicati. Mercoledì 30 dicembre verranno consegnati i premi ai vincitori durante ilcondotto da Priscilla – Queen of Mykonos e dall’attrice Maria Bolignano, inalle ore 21.10 su(canale 17 dgt). Le 63selezionate, provenienti da 16 nazioni, si ...

OMOVIES Film Festival - XIII Edizione

