Olimpiadi Tokyo 2021 | lo sport italiano in favore del vaccino per dare una nuova speranza

Ebbene sì, si vuol dare un segnale. L'appello lanciato dal presidente del Coni Giovanni Malagò sulla questione vaccino è stato recepito dai principali attori dei campi da gioco: "Voglio fare una raccomandazione a tutti gli sportivi: vaccinatevi! E' fondamentale, noi dobbiamo dare l'esempio. Per il nostro Paese e per dare un messaggio alla popolazione", le parole del presidente del Coni (fonte: La Gazzetta dello sport). Il treno delle vaccinazioni, come è noto, si è messo in moto, ma ancora non vi è chiaro quale sarà il periodo nel quale gli atleti (sportivi) potranno usufruire di ciò. Si paventa marzo-aprile. Al momento nel crono-programma non c'è spazio per questa categoria, ma probabilmente si apporteranno alcune modifiche, soprattutto tenendo conto di quelle che ...

