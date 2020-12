Oggi l’Italia è ancora in zona arancione: ecco cosa si può fare, dagli spostamenti ai negozi | L’autocertificazione (Di martedì 29 dicembre 2020) È il secondo dei tre giorni di «zona arancione» in tutta Italia, secondo quanto stabilito dal decreto Natale: dal 31 si torna in «zona rossa». Dalle visite agli amici alle regole per potersi spostare fuori dal comune, proviamo a vedere che cosa si può fare, Oggi Leggi su corriere (Di martedì 29 dicembre 2020) È il secondo dei tre giorni di «» in tutta Italia, secondo quanto stabilito dal decreto Natale: dal 31 si torna in «rossa». Dalle visite agli amici alle regole per potersi spostare fuori dal comune, proviamo a vedere chesi può

TeresaBellanova : Il piano per il Recovery così com'è non va bene. Per noi di @ItaliaViva le priorità sono chiare: Cultura, Infrastru… - LegaSalvini : ?? L'ITALIA LO BOCCIA MA CONTE RIMANE ATTACCATO ALLA POLTRONA #Bergesio (Lega): 'Né la gestione del virus né tantom… - marcodimaio : L’Italia per rialzarsi ha bisogno di investire su Cultura, Infrastrutture, Ambiente e Opportunità. Oggi Matteo… - StefanoSte66 : RT @dukana2: Trivella oggi...trivella domani ??e la #Croazia “trema” ...ma anche l’#Italia del #Nord??quando succederà in #Basilicata ??perc… - lizouxoliva : RT @massimozampini: Oggi giornata di aiuti gratis per la tribù dei giornalisti militanti, dichiarati e non. Non c'è alcuna favola sulla riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’Italia Italia in zona arancione: negozi, bar, spostamenti, cosa si può fare oggi 28 dicembre Corriere della Sera