Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo racconta l’infanzia difficile e il dolore per i figli (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone, l’attrice e showgirl Lory Del Santo si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua infanzia e dell’immenso dolore che ha dovuto fronteggiare con la morte dei suoi figli. Era ancora una bambina quando Lory Del Santo si è trovata a dover affrontare le prime difficoltà della vita: sua mamma Clorinda l’ha messa al mondo in una stalla, perché la casa in cui viveva era in così cattive condizioni da non avere i vetri alle finestre. “Non importa da dove si parte, ma dove si arriva. Il mio destino era segnato” – ha rivelato l’attrice. Ha vissuto nella povertà per tanti anni, soprattutto da quando suo padre è morto a ... Leggi su dilei (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel corso della nuova puntata diè un, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone, l’attrice e showgirlDelsi èta a cuore aperto, parlando della sua infanzia e dell’immensoche ha dovuto fronteggiare con la morte dei suoi. Era ancora una bambina quandoDelsi è trovata a dover affrontare le prime difficoltà della vita: sua mamma Clorinda l’ha messa al mondo in una stalla, perché la casa in cui viveva era in così cattive condizioni da non avere i vetri alle finestre. “Non importa da dove si parte, ma dove si arriva. Il mio destino era segnato” – ha rivelato l’attrice. Ha vissuto nella povertà per tanti anni, soprattutto da quando suo padre è morto a ...

borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - lucianonobili : Le parole di Franceschini di oggi rivelano che vuole fare il Presidente della Repubblica. Ma per fortuna, al Quirin… - teatrolafenice : ?? «L'ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste ar… - GossipItalia3 : Lory del Santo ospite a Oggi è un altro giorno si confessa con Serena Bortone: «E’ stata durissima»… - politicalfarid : RT @teatrolafenice: ?? «L'ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste artist… -