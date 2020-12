Oggi e domani l'Italia ancora in zona arancione: cosa si può fare. Da giovedì 31 torna la zona rossa (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi e anche domani l'Italia è ancora zona arancione , per poi tornare zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021. Anche lunedì 4 gennaio sarà nuovamente zona arancione con misure meno restrittive, ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020)e anchel', per poiredal 31 dicembre al 3 gennaio 2021. Anche lunedì 4 gennaio sarà nuovamentecon misure meno restrittive, ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi domani “Ieri, Oggi, Domani” e il Natale per la Casa dello scugnizzo ROMA on line Coronavirus in Lombardia, il piano di vaccinazione fase per fase. A marzo toccherà a 700mila anziani

Anche Ats Città metropolitana di Milano da oggi ha aperto la prenotazione del vaccino per i suoi dipendenti e ci si attende una percentuale di adesione molto alta. Chi non si mette in lista ...

Già finiti i vaccini del V-Day: si aspetta la fornitura vera

Al Niguarda oggi si esauriscono le dosi simboliche arrivate già scongelate. Della prima tranche settimanale da 470mila almeno 65mila toccano alla Lombardia ...

