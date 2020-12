OCSE: Italia a livelli pre-pandemia nel 2022, investire su lavoro (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Questa crisi sta colpendo tutti e ne usciremo soltanto se i singoli Stati sapranno unire le forze. Quando inizieranno a riprendersi, però, lo faranno a velocità differenti. Ecco perché non possiamo fare a meno della cooperazione internazionale”. Lo ha detto in un’intervista a La Stampa il segretario generale dell’OCSE Angel Gurria sottolineando che “il vaccino ci dà speranza, ma dobbiamo fare attenzione a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i Paesi in via di sviluppo”. “Non possiamo sprecare l’occasione – ha aggiunto – mentre prepareranno i loro piani di ripresa, i governi dovranno utilizzare gli aiuti per incrementare gli investimenti pubblici, dando la priorità all’economia verde. La crisi ha colpito in modo sproporzionato i cosiddetti lavoratori essenziali, le donne e i migranti, così come i giovani e i bambini vulnerabili. Quasi tutte le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Questa crisi sta colpendo tutti e ne usciremo soltanto se i singoli Stati sapranno unire le forze. Quando inizieranno a riprendersi, però, lo faranno a velocità differenti. Ecco perché non possiamo fare a meno della cooperazione internazionale”. Lo ha detto in un’intervista a La Stampa il segretario generale dell’Angel Gurria sottolineando che “il vaccino ci dà speranza, ma dobbiamo fare attenzione a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i Paesi in via di sviluppo”. “Non possiamo sprecare l’occasione – ha aggiunto – mentre prepareranno i loro piani di ripresa, i governi dovranno utilizzare gli aiuti per incrementare gli investimenti pubblici, dando la priorità all’economia verde. La crisi ha colpito in modo sproporzionato i cosiddetti lavoratori essenziali, le donne e i migranti, così come i giovani e i bambini vulnerabili. Quasi tutte le ...

Icios007 : L’Ocse: Italia a livelli prepandemia a fine 2022 - Agenzia_Italia : Recovery: Gurria (Ocse), cruciale uso appropriato dei fondi - ZenatiDavide : L’Ocse: Italia a livelli prepandemia a fine 2022: “Questa crisi sta colpendo tutti e ne usciremo soltanto se i sing… - LaStampa : Il segretario generale dell’Ocse: fisco, innovazione e spese più efficaci grazie ai soldi dell’Unione europea. - TrueNumbers_it : | QUAL É LA PRESSIONE FISCALE IN ITALIA? | ?? Le tasse in Italia valgono di più rispetto al Pil in confronto alla me… -

Ultime Notizie dalla rete : OCSE Italia OCSE: Italia a livelli pre-pandemia nel 2022, investire su lavoro Il Messaggero Educazione finanziaria in Italia

L'anno che si sta chiudendo dimostra, ancora una volta, come il tema dell'alfabetizzazione finanziaria sia cruciale per combattere disuguaglianze e favorire uno sviluppo, personale e collettivo, piena ...

Recovery plan, Gentiloni: “Per l’attuazione servono procedure straordinarie. Il Mes? Capisco i motivi politici per cui non si chiede”

Non c’è “un particolare ritardo italiano” nella presentazione del Recovery plan a Bruxelles. Quello che preoccupa Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, è “l’attuazione, l’esec ...

L'anno che si sta chiudendo dimostra, ancora una volta, come il tema dell'alfabetizzazione finanziaria sia cruciale per combattere disuguaglianze e favorire uno sviluppo, personale e collettivo, piena ...Non c’è “un particolare ritardo italiano” nella presentazione del Recovery plan a Bruxelles. Quello che preoccupa Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, è “l’attuazione, l’esec ...