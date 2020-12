Nuovo stop per il Barcellona, Koeman incredulo: “Come abbiamo fatto a non vincere?” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Barcellona stecca ancora. Stavolta è l'Eibar a fermare la corsa della squadra di Ronald Koeman. I blaugrana restano comunque in lotta per l'accesso alla Champions League, ma si allontana decisamente la vetta della classifica, distante sette lunghezze e occupata da Atletico e Real Madrid.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200" Barcellona Koeman (getty images)/captionincreduloIl tecnico Koeman non sembra riuscire a darsi pace per il pari. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute. Messi? Non voglio usare la sua assenza Come scusa per questo risultato, ma è anche vero che ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilstecca ancora. Stavolta è l'Eibar a fermare la corsa della squadra di Ronald. I blaugrana restano comunque in lotta per l'accesso alla Champions League, ma si allontana decisamente la vetta della classifica, distante sette lunghezze e occupata da Atletico e Real Madrid.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionIl tecniconon sembra riuscire a darsi pace per il pari. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite loservito pochissimo, ma di opportunità per segnare neavute. Messi? Non voglio usare la sua assenzascusa per questo risultato, ma è anche vero che ...

fattoquotidiano : 'PRESENTEREMO UN NUOVO TESTO' Fonti del M5S non considerano chiusa la partita - zazoomblog : Nuovo stop per il Barcellona Koeman incredulo: “Come abbiamo fatto non vincere?” - #Nuovo #Barcellona #Koeman… - ItaSportPress : Nuovo stop per il Barcellona, Koeman incredulo: 'Come abbiamo fatto non vincere?' - - ItaSportPress : Barcellona, nuovo stop contro l'Eibar. I tifosi contro Griezmann e Koeman - - Spirit70662410 : @Emystarlight @17mamma Infatti, voi giustiziate un innocente. Sonniferi basta , portano assuefazione. Prendo un bot… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo stop Tre giorni di spostamenti o shopping, poi nuovo stop TGS Lazio, si ferma un big | Tre settimane di stop!

L'infortunio subito contro il Milan è serio: Correa dovrà restare fuori per almeno tre settimane. Obiettivo derby contro la Roma.

Nuovo Honda PCX e HEV

Presentato il restyling di Honda PCX e: HEV, lo scooter ibrido della casa giapponese che promette consumi da record.

L'infortunio subito contro il Milan è serio: Correa dovrà restare fuori per almeno tre settimane. Obiettivo derby contro la Roma.Presentato il restyling di Honda PCX e: HEV, lo scooter ibrido della casa giapponese che promette consumi da record.