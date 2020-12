Nuovi controlli: chiuso fino alle ore 14 il ponte San Nicola (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResterà chiuso al traffico fino alle ore 14 di oggi il ponte Morandi (noto come ‘ponte San Nicola’). Entrambi gli accessi sono stati transennati per effettuare Nuovi controlli. A illustrare il tutto è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello: “Sono in corso i rilievi per la verifica della staticità della struttura. La verifica era stata programmata già la scorsa settimana e rientra nelle attività di monitoraggio della stabilità del ponte”. Le attività vanno avanti da anni, particolarmente sensibilizzate da quanto interessò un altro ‘ponte Morandi’, quello di Genova, il cui crollo causò 43 vittime nell’agosto 2018. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResteràal trafficoore 14 di oggi ilMorandi (noto come ‘San’). Entrambi gli accessi sono stati transennati per effettuare. A illustrare il tutto è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello: “Sono in corso i rilievi per la verifica della staticità della struttura. La verifica era stata programmata già la scorsa settimana e rientra nelle attività di monitoraggio della stabilità del”. Le attività vanno avanti da anni, particolarmente sensibilizzate da quanto interessò un altro ‘Morandi’, quello di Genova, il cui crollo causò 43 vittime nell’agosto 2018. L'articolo proviene da ...

vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO INFORTUNI?? Elongazione del soleo per #Correa, l’argentino dovrà sottoporsi a nuovi esami la pross… - napolista : Gazzetta: #Osimhen, domani nuovi controlli medici a #Napoli Gli esami stabiliranno se può tornare ad allenarsi. La… - unforthc0ming : @chiastico @verso_il_fronte Anche questo è vero, però io dell'esercito non mi fido. Se non lo controlli saldamente… - ethvnmyers : RT @ciscohuber: cioè io non pretendo che mi controlli il profilo costantemente ma almeno vedere se ci sono nuovi media, le basi - ciscohuber : cioè io non pretendo che mi controlli il profilo costantemente ma almeno vedere se ci sono nuovi media, le basi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi controlli Nuovi controlli: chiuso fino alle ore 14 il ponte San Nicola (FOTO) anteprima24.it Audi Q3 35 TDI quattro S tronic S line edition nuova a Rovigo

Annuncio vendita Audi Q3 35 TDI quattro S tronic S line edition nuova a Rovigo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

TeamViewer Pilot integrato nelle soluzioni di Salesforce e ServiceNow

Le nuove integrazioni di TeamViewer Pilot dimostrano come l’AR stia diventando sempre più importante nel supporto remoto.

Annuncio vendita Audi Q3 35 TDI quattro S tronic S line edition nuova a Rovigo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Le nuove integrazioni di TeamViewer Pilot dimostrano come l’AR stia diventando sempre più importante nel supporto remoto.