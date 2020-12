Nuove scosse di terremoto in Croazia: segnalazioni anche nelle regioni adriatiche italiane (Di martedì 29 dicembre 2020) La Terra torna a tremare: nuovo terremoto con epicentro in Croazia. segnalazioni di scosse anche nelle regioni adriatiche italiane. scosse di terremoto in Croazia e nelle regioni adriatiche italianeÈ giunta notizia di una nuova serie di scosse di terremoto in Croazia con epicentro a Zagabria. Sono arrivate segnalazioni anche dalle regioni italiane della costa adriatica. scosse di terremoto in Croazia e nelle ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) La Terra torna a tremare: nuovocon epicentro indidiinÈ giunta notizia di una nuova serie didiincon epicentro a Zagabria. Sono arrivatedalledella costa adriatica.diin...

infoitinterno : Notte trascorsa in auto e nuove scosse al largo della Sicilia - GiadaConte8 : RT @Elisabetta0404: Un pensiero agli amici di Ragusa, che stanotte dormiranno in macchina per paura di nuove scosse. Se non riuscite a pren… - peppesava : RT @Ragusanews: Terremoto, nuove scosse alle Eolie - Ragusanews : Terremoto, nuove scosse alle Eolie - infoitinterno : Terremoto in Sicilia, dopo la paura notte in auto per centinaia nel Ragusano: nuove scosse alle Eolie -